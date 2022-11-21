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حالة الطقس: أجواء معتدلة

تاريخ النشر: 21/11/2022 - 06:28

حالة الطقس: أجواء معتدلة
عكا (Gettyimages)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

يكون الجو اليوم، الإثنين، غائماً جزئيا إلى غائم ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة تكون مثيرة للغبار أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة، يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وباردا خاصة فوق المناطق الجبلية، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا، الثلاثاء، يكون الجو غائماً جزئيا إلى غائم ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، و تكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وبعد غد، الأربعاء، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، و تكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على المناطق الساحلية في ساعات الصباح الباكر والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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