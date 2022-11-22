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حالة الطقس: أجواء غائمة وأمطار متفرقة

تاريخ النشر: 22/11/2022 - 06:10

حالة الطقس: أجواء غائمة وأمطار متفرقة
(gettyimages)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ، اليوم الثلاثاء، انخفاض طفيف على درجات الحرارة.

يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ليلا يسود جو بارد في كافة المناطق خاصة الجبلية منها.

يوم الأربعاء، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة. ويبقى الجو معتدلا لطيفا نهارا، ومائلا للبرودة إلى بارد في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر.

وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على المناطق الساحلية في ساعات الصباح الباكر، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي يوم الخميس، تسود خلال الساعات الأولى أجواء مستقرة ودافئة.

وفي وقت لاحق من اليوم يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتتكاثر الغيوم وتبدأ الأمطار بالهطول في المناطق الشمالية والوسطى من البلاد.

ويصبح الجو باردا وماطرا على فترات في ساعات الليل في معظم المناطق الشمالية والوسطى.

أما في يوم الجمعة، توالي الحرارة رحلتها نحو الانخفاض وتسود أجواء باردة وشتوية ماطرة على فترات نتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوي رطب.

وتكون الحرارة أدنى من المعدل السنوي العام بحوالي 6 درجات مئوية. ومع المساء تهبط الحرارة أكثر فأكثر، ويسود جو ماطر على فترات وبرودة عالية.

بودكاست عرب 48

#حالة الطقس
#طقس فلسطين
#درجات الحرارة
#أجواء ماطرة

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