حالة الطقس: أجواء خريفية معتدلة

يتوقع الراصد الجوي ألا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، اليوم الأربعاء، ويبقى الجو معتدلا لطيفا نهارا، ومائلا للبرودة إلى بارد في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر.

وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على المناطق الساحلية في ساعات الصباح الباكر، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي يوم الخميس، تسود خلال الساعات الأولى أجواء مستقرة ودافئة.

وفي وقت لاحق من اليوم يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتتكاثر الغيوم وتبدأ الأمطار بالهطول في المناطق الشمالية والوسطى من البلاد.

ويصبح الجو باردا وماطرا على فترات في ساعات الليل في معظم المناطق الشمالية والوسطى.

أما في يوم الجمعة، توالي الحرارة رحلتها نحو الانخفاض وتسود أجواء باردة وشتوية ماطرة على فترات نتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوي رطب.

وتكون الحرارة أدنى من المعدل السنوي العام بحوالي 6 درجات مئوية. ومع المساء تهبط الحرارة أكثر فأكثر، ويسود جو ماطر على فترات وبرودة عالية.

يوم السبت، لن يطرأ تغير يذكر على الأجواء خاصة في الفترة الصباحية. ويبقى الجو باردا وماطرا في الفترة الصباحية حتى الظهيرة.

ومع فترة الظهيرة من المتوقع أن تضعف فرصة الأمطار بشكل تدريجي ويبقى الجو باردا. مع الليل يتوقف سقوط الأمطار تماما وتبقى الأجواء باردة.

وفي يوم الأحد، يستقر الجو على هيئته الباردة. ويبقى الجو غائما جزئيا نهارا. وتكون الحرارة دون المعدلات السنوية العامة بنحو 3 درجات مئوية.

مع المساء والليل والفجر والصباح الباكر تضاف برودة إضافية ولا بد من الجاكيتات الدافئة.