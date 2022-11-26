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حالة الطقس: جو بارد وماطر حتى الظهيرة

تاريخ النشر: 26/11/2022 - 07:07

حالة الطقس: جو بارد وماطر حتى الظهيرة
(Gettyimages)
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

تتوقع دائرة الأرصاد الجوية، اليوم السبت، أنه لن يطرأ تغيير يذكر على الأجواء خاصة في الفترة الصباحية. ويبقى الجو باردًا وماطرًا في الفترة الصباحية حتى الظهيرة.

ومع فترة الظهيرة من المتوقع أن تضعف فرصة الأمطار بشكل تدريجي ويبقى الجو باردًا. مع الليل يتوقف سقوط الأمطار تمامًا وتبقى الأجواء باردة.

الأحد: يستقر الجو على هيئته الباردة. ويبقى الجو غائمًا جزئيًا نهارًا. وتكون الحرارة دون المعدلات السنوية العامة بنحو الثلاثة درجات مئوية. مع المساء والليل والفجر والصباح الباكر تضاف برودة إضافية.

الإثنين: يطرأ إرتفاع طفيف على درجات الحرارة. بحيث تكون تمامًا حول المعدل السنوي العام. نهارًا يسود جو غائم جزئي إلى غائم مع بقاء الجو دافئًا نسبيًا إلى دافئ. ليلًا يعود الجو باردًا.

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#حالة الطقس
#طقس فلسطين

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