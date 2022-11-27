حالة الطقس: غائم وبارد

يكون الجو اليوم، الأحد، غائماً جزئيا إلى غائم وبارداً، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة وتنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة، يكون الجو غائماً جزئيا وباردا، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا، الإثنين، يكون الجو غائماً جزئيا إلى غائم و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وبعد غد، الثلاثاء، يكون الجو غائماً جزئيا إلى غائم ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.