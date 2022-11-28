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حالة الطقس: أجواء خريفية متقلبة حتى السبت

تاريخ النشر: 28/11/2022 - 06:02

حالة الطقس: أجواء خريفية متقلبة حتى السبت
(gettyimages)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الجو، اليوم غائما جزئيا إلى غائم، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام.

نهارا تسود أجواء غائمة مع بقاء الجو دافئا نسبيا إلى دافئ، ليلا يعود الجو باردا.

الرياح جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الثلاثاء، يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بقليل.

وسيكون الجو ما بين غائما جزئيا إلى غائم نهارا، ودافئ إلى حد كبير.

ومع المساء يصبح الجو باردا نسبيا إلى بارد، وتتهيأ الفرصة لتساقط زخات محلية من المطر.

الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما في يوم الأربعاء، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة. وتسود خلال الصباح أجواء باردة في مختلف المناطق.

ومع النهار يصبح الجو دافئا نسبيا مع بقاء الحرارة دون المعدل السنوي بقليل. ومع حلول المساء يصبح الجو باردا من جديد.

يوم الخميس، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. وتسود خلال النهار أجواء مشمسة وجافة.

الرياح الشرقية التي ستنشط في بعض الفترات ستعمل على تخفيف الإحساس بالدفء، بينما ستسود أجواء باردة في ساعات الصباح والمساء والليل.

يوم الجمعة، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة. وتكون الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية.

ويسود خلال النهار أجواء جافة وباردة بشكل كبير ومع النهار تسود أجواء مشمسة ودافئة.

الرياح الشرقية النشطة أحيانا ستعكس هذا الدفء. مع ساعات بعد العصر يعود الجو باردا وجافا.

أما في يوم السبت، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة وتسود أجواء باردة صباحا ونهارا نتيجة الرياح الشرقية النشطة.

وتغطي السماء كميات كبيرة من السحب العالية. في المساء والليل تعود الأجواء لتكون باردة بشكل كبير.

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#حالة الطقس
#طقس فلسطين
#درجات الحرارة
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