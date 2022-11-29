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حالة الطقس: أجواء غير مستقرة وأمطار متفرقة

تاريخ النشر: 29/11/2022 - 06:13

حالة الطقس: أجواء غير مستقرة وأمطار متفرقة
(getty images)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

تتأثر البلاد اليوم، الثلاثاء، بحالة من عدم الاستقرار الجوي، وتكون الأجواء غائمة جزئيا إلى غائمة ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بقليل وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق، قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة، يكون الجو غائماً جزئيا وباردا وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا، الأربعاء، يكون الجو غائماً جزئيا وباردا نسبيا في المناطق الجبلية، ولطيفا في بقية المناطق نهارا وباردا خلال ساعات الليل. ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أدنى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وبعد غد، الخميس، يكون الجو صاف بوجه عام، لطيفا نهارا باردا خلال ساعات الليل و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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