حالة الطقس: أجواء معتدلة

يكون الجو اليوم، الخميس، صافيا بوجه عام وباردا نسبيا في المناطق الجبلية، لطيفا في بقية المناطق نهارا ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة، يكون الجو صافياً بوجه عام وبارداً، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا، الجمعة، يكون الجو صافيا بوجه عام، لطيفا نهارا وباردا خلال ساعات الليل ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وبعد غد، السبت، يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم ولطيفاً نهاراً وبارداً خلال ساعات الليل، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح ادنى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.