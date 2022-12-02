حالة الطقس: أجواء لطيفة نهارا وباردة ليلا

تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الجمعة، صافيا بوجه عام، لطيفا نهارا وباردا خلال ساعات الليل ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

السبت: يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم ولطيفا نهارا وباردا خلال ساعات الليل، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأحد: تبقى الرياح الشرقية النشطة والجافة هي العلامة السائدة للطقس. ويسود حلال النهار جو بارد وجاف، لكن في فترة الظهيرة يسود جو دافئ. ومع المساء يعود الطقس باردا بشكل لافت.

الإثنين: يسود جو بارد في ساعات الصباح مع نشاط الرياح الشرقية الجافة. ونهارا يكون الجو مشمسا ودافئا نسبيا. ومع المساء يعود الجو باردا نسبيا يتحول إلى بارد في ساعات الليل والفجر الباكر.

الثلاثاء: لن يطرأ تغير على الحرارة. ويسود خلال النهار جو جاف وبارد بشكل كبير ومع النهار يسود جو مشمس ودافئ نسبيا. وتبقى الرياح الشرقية النشطة في بعض الفترات هي السائدة. ومع ساعات المساء والليل تعود الأجواء الباردة.