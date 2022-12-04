حالة الطقس: غائم وبارد نسبيا

يكون الجو اليوم، الأحد، غائماً جزئيا إلى صاف وباردا نسبيا في المناطق الجبلية ولطيفا في بقية المناطق نهارا وباردا خلال ساعات الليل. ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف بشكل عام وبارداً، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا، الإثنين، يكون الجو غائماً جزئيا وباردا نسبيا في المناطق الجبلية ولطيفا في بقية المناطق خلال ساعات النهار. ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، وفي ساعات المساء والليل تكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وبعد غد، الثلاثاء، يكون الجو غائماً جزئيا وبارداً نسبيا إلى بارد في المناطق الجبلية، حيث يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق، والرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.