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حالة الطقس: أجواء معتدلة نهارا وأمطار متفرقة مساء

تاريخ النشر: 05/12/2022 - 06:58

حالة الطقس: أجواء معتدلة نهارا وأمطار متفرقة مساء
القدس (Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

يكون الجو اليوم، الإثنين، غائماً جزئيا وباردا نسبيا في المناطق الجبلية ولطيفا في بقية المناطق خلال ساعات النهار، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، وفي ساعات المساء والليل تكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وغدا، الثلاثاء، تتأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي لذا يكون الجو غائماً جزئيا وبارداً نسبيا الى بارد في المناطق الجبلية، و يطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق، والرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وبعد غد، الأربعاء، يكون الجو غائماً جزئيا وبارداً نسبيا إلى بارد في المناطق الجبلية، و يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

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