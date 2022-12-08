حالة الطقس: أجواء باردة وجافة حتى الإثنين

يتوقع الراصد الجوي ألا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة اليوم الخميس.

وتكون الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بنحو الدرجتين مئوية.

وتسود خلال النهار أجواء جافة وباردة بشكل كبير ومع النهار تسود أجواء مشمسة ودافئة.

وتبقى البلاد تتأثر برياح شرقية تنشط أحيانا مما يعمل على تقليل الإحساس بالدفء.

مع ساعات بعد العصر وحتى الفجر والصباح الباكر يعود الجو باردا.

يوم الجمعة، لن يطرأ أي تغير يذكر على درجات الحرارة، ويبقى الجو خريفيا دافئا نسبيا نهارا وتحديدا في وقت الظهيرة.

ومع المساء تسود أجواء باردة. الرياح تكون شرقية إلى شمالية شرقية.

في يوم السبت، تبقى الأجواء المستقرة والجافة والدافئة والمشمسة نهارا هي المسيطرة على البلاد نتيجة مرتفع جوي ضخم.

ومع المساء تسود أجواء باردة نسبيا. الرياح تكون شرقية إلى شمالية شرقية.

يوم الأحد، تسود أجواء باردة في ساعات الصباح مع نشاط الرياح الشرقية الجافة.

ونهارا يكون الجو مشمسا ودافئا نسبيا. ومع المساء يعود الجو باردا نسبيا يتحول إلى بارد في ساعات الليل والفجر الباكر.

في يوم الإثنين، يطرأ ارتفاع طفيف للغاية على درجات الحرارة. وتغطي السماء كميات من السحب العالية.

وتسود خلال النهار أجواء دافئة ومعتدلةً. ليلا تسود أجواء باردة في مختلف المناطق خاصة الجبلية منها.