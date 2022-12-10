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حالة الطقس: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة

تاريخ النشر: 10/12/2022 - 07:22

حالة الطقس: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة
من عكا (Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

يكون الجو، اليوم السبت، صافيا بوجه عام، لطيفا نهارا باردا خلال ساعات الليل، خاصة في المناطق الجبلية، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة، يكون الجو صافيا وباردًا خاصة في المناطق الجبلية، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم غد، الأحد، يكون الجو صافيا بوجه عام، لطيفا نهارا باردا خلال ساعات الليل، خاصة في المناطق الجبلية، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وبعد غد، الإثنين، يكون الجو غائمًا جزئيًا إلى غائم، لطيفا نهارا باردا خلال ساعات الليل، خاصة في المناطق الجبلية، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الثلاثاء المقبل، يكون الجو غائمًا جزئيًا إلى غائم، باردا نسبيا في المناطق الجبلية لطيفا في بقية المناطق خلال ساعات النهار، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، واعتبارا من ساعات الظهيرة تكون فرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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