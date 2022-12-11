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حالة الطقس: صاف ولطيف

تاريخ النشر: 11/12/2022 - 06:49

حالة الطقس: صاف ولطيف
يافا (Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

يكون الجو اليوم، الأحد، صافيا بوجه عام لطيفا نهارا وباردا خلال ساعات الليل خاصة في المناطق الجبلية، و لا يطرأ تغير على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة يكون الجو صافيا وبارداً خاصة في المناطق الجبلية، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا، الإثنين، يكون الجو غائماً جزئياً لطيفا نهارا باردا خلال ساعات الليل خاصة في المناطق الجبلية ، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وبعد غد، الثلاثاء، يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وباردا نسبيا خاصة في المناطق الجبلية ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، واعتبارا من ساعات الظهيرة تكون فرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

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