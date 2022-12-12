حالة الطقس: أجواء لطيفة نهارا وباردة ليلا

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الجو، اليوم الإثنين، غائما جزئيا لطيفا نهارا باردا خلال ساعات الليل خاصة في المناطق الجبلية.

ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها العام بحدود 3 درجات مئوية.

الرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الثلاثاء، يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وباردا نسبيا خاصة في المناطق الجبلية ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام.

واعتبارا من ساعات الظهيرة تكون فرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا.

الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

في يوم الأربعاء، تسود أجواء غير مستقرة وتكون الفرصة سانحة لزخات من المطر في بعض المناطق خلال ساعات النهار.

ويسود أجواء غائمةجو غائم جزئي إلى غائم. ليلا يصبح الجو باردا نسبيا إلى بارد.

أما في يوم الخميس، تعاود الحرارة الارتفاع بشكل طفيف.

ويسود خلال النهار جو معتدل ودافئ مع كميات من السحب العالية والمتوسطة. مع المساء يعود الجو باردا نسبياً إلى بارد.