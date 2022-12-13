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حالة الطقس: أجواء باردة وأمطار متفرقة

تاريخ النشر: 13/12/2022 - 06:17

حالة الطقس: أجواء باردة وأمطار متفرقة
(gettyimages)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الجو، اليوم الثلاثاء، غائما جزئيا إلى غائم وباردا نسبيا خاصة في المناطق الجبلية، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام.

واعتبارا من ساعات الظهيرة تكون فرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا.

الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

في يوم الأربعاء يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم باردا نسبيا خاصة في المناطق الجبلية ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام.

وتكون فرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما في يوم الخميس، تعاود الحرارة الارتفاع بشكل طفيف.

ويسود خلال النهار جو معتدل ودافئ مع كميات من السحب العالية والمتوسطة. مع المساء يعود الجو باردا نسبياً إلى بارد.

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