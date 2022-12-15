  2. محليات
  3. حالة الطقس

حالة الطقس: أجواء متقلبة حتى الإثنين

تاريخ النشر: 15/12/2022 - 06:19

حالة الطقس: أجواء متقلبة حتى الإثنين
(gettyimages)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الجو، اليوم الخميس، غائما جزئيا باردا نسبيا خاصة في المناطق الجبلية.

ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع بقاء فرصة ضعيفة في ساعات الصباح لسقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق.

الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الجمعة يكون الجو صافيا بوجه عام، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 3 درجات مئوية.

الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في يوم السبت، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة بحيث تبقى الأجواء باردة في ساعات الصباح وخاصة الصباح الباكر.

مع الظهيرة يصبح الجو لطيفا ومعتدلا ومريحا. وتكون الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بنحو 5 درجات مئوية.

مع المساء يعود الجو للبرودة. خاصة في المناطق الجبلية العالية. الرياح تكون شرقية إلى جنوبية شرقية.

يوم الأحد، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة. وتسود أجواء غائمة في ساعات النهار وبرودة واضحة في ساعات الصباح والمساء والليل خاصة في الجبال والمناطق الشرقية.

تكون الحرارة أعلى من المعدلات السنوية العامة بنحو 5 درجات مئوية. الرياح تكون شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

في يوم الإثنين، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة. ويبقى الجو لطيفا في ساعات النهار والظهيرة بالخصوص.

بينما يتحول الطقس للبرودة في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر. وتغطي السماء كميات من السحب العالية والمتوسطة.

بودكاست عرب 48

#حالة الطقس
#طقس فلسطين
#درجات الحرارة

حوارات

حوار مع ميخائيل كريني | إغلاق "منفس" الرقابة القضائية وتشكل "طنجرة ضغط"
حوار مع ميخائيل كريني | إغلاق "منفس" الرقابة القضائية وتشكل "طنجرة ضغط"

2022-12-10

حوار | الفصل في التعليم شكل أساسا للتمييز وتكريس تفوق يهودي في الأكاديميا وسوق العمل
حوار | الفصل في التعليم شكل أساسا للتمييز وتكريس تفوق يهودي في الأكاديميا وسوق العمل

2022-12-03

حوار مع د. نبيه بشير: الصهيونية الدينية وإقامة "دولة الشريعة" بين النهر والبحر
حوار مع د. نبيه بشير: الصهيونية الدينية وإقامة "دولة الشريعة" بين النهر والبحر

2022-11-26

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

إصابة خطيرة لعابرة سبيل دهسا في حيفا
إصابة خطيرة لعابرة سبيل دهسا في حيفا

2022-12-15

5 إصابات إحداها خطيرة بحادث طرق قرب بيت جن
5 إصابات إحداها خطيرة بحادث طرق قرب بيت جن

2022-12-14

قتيل من النقب برصاص الجيش الإسرائيلي قرب الحدود المصرية
قتيل من النقب برصاص الجيش الإسرائيلي قرب الحدود المصرية

2022-12-14

الأكثر قراءة

ميسي على بعد خطوة من تكريس أسطورته: ماذا قال بعد تأهله لنهائي مونديال قطر؟

ميسي على بعد خطوة من تكريس أسطورته: ماذا قال بعد تأهله لنهائي مونديال قطر؟

2022-12-14
عن ياسين بونو... رافضًا التحدّث بغير العربيّة

عن ياسين بونو... رافضًا التحدّث بغير العربيّة

2022-12-14
مونديال قطر: المغرب يودّع من بوابة الكبار وفرنسا تبلغ النهائي

مونديال قطر: المغرب يودّع من بوابة الكبار وفرنسا تبلغ النهائي

2022-12-14
قتيل وإصابة متوسطة في جريمة إطلاق نار بالناصرة

قتيل وإصابة متوسطة في جريمة إطلاق نار بالناصرة

2022-12-14
محللون إسرائيليون: بيع شركة

محللون إسرائيليون: بيع شركة "هفينيكس" للإمارات "خطير وغير مسبوق"

2022-12-14