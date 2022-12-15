حالة الطقس: أجواء متقلبة حتى الإثنين

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الجو، اليوم الخميس، غائما جزئيا باردا نسبيا خاصة في المناطق الجبلية.

ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع بقاء فرصة ضعيفة في ساعات الصباح لسقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق.

الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الجمعة يكون الجو صافيا بوجه عام، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 3 درجات مئوية.

الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في يوم السبت، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة بحيث تبقى الأجواء باردة في ساعات الصباح وخاصة الصباح الباكر.

مع الظهيرة يصبح الجو لطيفا ومعتدلا ومريحا. وتكون الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بنحو 5 درجات مئوية.

مع المساء يعود الجو للبرودة. خاصة في المناطق الجبلية العالية. الرياح تكون شرقية إلى جنوبية شرقية.

يوم الأحد، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة. وتسود أجواء غائمة في ساعات النهار وبرودة واضحة في ساعات الصباح والمساء والليل خاصة في الجبال والمناطق الشرقية.

تكون الحرارة أعلى من المعدلات السنوية العامة بنحو 5 درجات مئوية. الرياح تكون شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

في يوم الإثنين، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة. ويبقى الجو لطيفا في ساعات النهار والظهيرة بالخصوص.

بينما يتحول الطقس للبرودة في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر. وتغطي السماء كميات من السحب العالية والمتوسطة.