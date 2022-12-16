حالة الطقس: أجواء صافية ودافئة

تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الجمعة، صافيا بوجه عام، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 3 درجات مئوية. وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

السبت: لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة بحيث تبقى الأجواء باردة في ساعات الصباح وخاصة الصباح الباكر. ومع الظهيرة يصبح الجو لطيفا ومعتدلا ومريحا. وتكون الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بنحو 5 درجات مئوية. ومع المساء يعود الجو للبرودة. خاصة في المناطق الجبلية العالية. وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية.

الأحد: لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة. وتسود أجواء غائمة في ساعات النهار وبرودة واضحة في ساعات الصباح والمساء والليل خاصة في الجبال والمناطق الشرقية. وتكون الحرارة أعلى من المعدلات السنوية العامة بنحو 5 درجات مئوية. والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

الإثنين: يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة. ويبقى الجو لطيفا في ساعات النهار والظهيرة بالخصوص. بينما يتحول الطقس للبرودة في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر. وتغطي السماء كميات من السحب العالية والمتوسطة.

الثلاثاء: يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة التي تبقى أعلى من المعدلات السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام. ويسود جو مشمس في أغلب الفترات مع بعض السحب العالية. وليلا يسود جو بارد نسبي إلى بارد.