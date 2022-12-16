  2. محليات
  3. حالة الطقس

حالة الطقس: أجواء صافية ودافئة

تاريخ النشر: 16/12/2022 - 04:57

حالة الطقس: أجواء صافية ودافئة
حيفا، كانون الأول 2022 (عرب 48)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الجمعة، صافيا بوجه عام، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 3 درجات مئوية. وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

السبت: لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة بحيث تبقى الأجواء باردة في ساعات الصباح وخاصة الصباح الباكر. ومع الظهيرة يصبح الجو لطيفا ومعتدلا ومريحا. وتكون الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بنحو 5 درجات مئوية. ومع المساء يعود الجو للبرودة. خاصة في المناطق الجبلية العالية. وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية.

الأحد: لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة. وتسود أجواء غائمة في ساعات النهار وبرودة واضحة في ساعات الصباح والمساء والليل خاصة في الجبال والمناطق الشرقية. وتكون الحرارة أعلى من المعدلات السنوية العامة بنحو 5 درجات مئوية. والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

الإثنين: يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة. ويبقى الجو لطيفا في ساعات النهار والظهيرة بالخصوص. بينما يتحول الطقس للبرودة في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر. وتغطي السماء كميات من السحب العالية والمتوسطة.

الثلاثاء: يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة التي تبقى أعلى من المعدلات السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام. ويسود جو مشمس في أغلب الفترات مع بعض السحب العالية. وليلا يسود جو بارد نسبي إلى بارد.

بودكاست عرب 48

#حالة الطقس
#طقس فلسطين
#حالة الطقس في فلسطين

حوارات

حوار مع ميخائيل كريني | إغلاق "منفس" الرقابة القضائية وتشكل "طنجرة ضغط"
حوار مع ميخائيل كريني | إغلاق "منفس" الرقابة القضائية وتشكل "طنجرة ضغط"

2022-12-10

حوار | الفصل في التعليم شكل أساسا للتمييز وتكريس تفوق يهودي في الأكاديميا وسوق العمل
حوار | الفصل في التعليم شكل أساسا للتمييز وتكريس تفوق يهودي في الأكاديميا وسوق العمل

2022-12-03

حوار مع د. نبيه بشير: الصهيونية الدينية وإقامة "دولة الشريعة" بين النهر والبحر
حوار مع د. نبيه بشير: الصهيونية الدينية وإقامة "دولة الشريعة" بين النهر والبحر

2022-11-26

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

إصابة مدرس في جريمة إطلاق نار بتل السبع
إصابة مدرس في جريمة إطلاق نار بتل السبع

2022-12-16

مصرع فتاة دهسا في حيفا
مصرع فتاة دهسا في حيفا

2022-12-16

الأسيرة تسنيم الأسد من اللقية تنال حريتها
الأسيرة تسنيم الأسد من اللقية تنال حريتها

2022-12-15

الأكثر قراءة

ماذا قال لاعبو المغرب بعد وداع المنافسة على كأس العالم؟

ماذا قال لاعبو المغرب بعد وداع المنافسة على كأس العالم؟

2022-12-15
تقرير: إسرائيل تلمح لإيران بهجوم محتمل في مطار بيروت

تقرير: إسرائيل تلمح لإيران بهجوم محتمل في مطار بيروت

2022-12-15
مونبيلييه: مقتل فتى وسط اشتباكات بين مشجعي فرنسا والمغرب

مونبيلييه: مقتل فتى وسط اشتباكات بين مشجعي فرنسا والمغرب

2022-12-15
حالة الطقس: أجواء متقلبة حتى الإثنين

حالة الطقس: أجواء متقلبة حتى الإثنين

2022-12-15
عائلة الناشط نزار بنات تقاضي السلطة أمام الجنائيّة الدوليّة وتقدّم

عائلة الناشط نزار بنات تقاضي السلطة أمام الجنائيّة الدوليّة وتقدّم "أدلّة سريّة"

2022-12-15