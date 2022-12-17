حالة الطقس: جو لطيف ولا تغيير يذكر بدرجات الحرارة

يتوقع الراصد الجوي، اليوم السبت، أنه لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة بحيث تبقى الأجواء باردة في ساعات الصباح وخاصة الصباح الباكر.

مع الظهيرة يصبح الجو لطيفا ومعتدلا ومريحا. وتكون الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بنحو الخمسة درجات مئوية. ومع المساء يعود الجو للبرودة، خاصة في المناطق الجبلية العالية. والرياح تكون شرقية الى جنوبية شرقية.

الأحد: لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة. ويكون الجو غائما جزئيا في ساعات النهار وبرودة واضحة في ساعات الصباح والمساء والليل خاصة في الجبال والمناطق الشرقية. وتكون الحرارة أعلى من المعدلات السنوية العامة بنحو الخمسة درجات مئوية. الرياح تكون شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

الإثنين: يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة. ويبقى الجو لطيفا في ساعات النهار والظهيرة بالخصوص. بينما يتحول الطقس للبرودة في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر. وتغطي السماء كميات من السحب العالية والمتوسطة.