  2. محليات
  3. حالة الطقس

حالة الطقس: أجواء دافئة تسبق المنخفض الجوي

تاريخ النشر: 18/12/2022 - 06:21

حالة الطقس: أجواء دافئة تسبق المنخفض الجوي
(gettyimages)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

يتوقع الراصد الجوي ألا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارةـ اليوم الأحد، ويكون الجو غائما جزئيا في ساعات النهار وبرودة واضحة في ساعات الصباح والمساء والليل خاصة في الجبال والمناطق الشرقية.

وتكون الحرارة أعلى من المعدلات السنوية العامة بنحو الخمسة درجات مئوية. الرياح تكون شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

أما في يوم الإثنين، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة. ويبقى الجو لطيفا في ساعات النهار والظهيرة بالخصوص.

بينما يتحول الطقس للبرودة في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر. وتغطي السماء كميات من السحب العالية والمتوسطة.

في يوم الثلاثاء، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة التي تبقى أعلى من المعدلات السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام.

وتسود أجواء مشمسة في أغلب الفترات مع بعض السحب العالية. ليلا تسود أجواء باردة.

في يوم الأربعاء، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة وتتأثر البلاد باضطرابات جوية ستؤدي إلى تساقط زخات من المطر في بعض المناطق في بعض الفترات.

وتسود خلال النهار أجواء غائمة، ليلا تسود أجواء باردة في كافة المناطق الجبلية مع فرصة لزخات مطرية.

يوم الخميس، تبقى الأجواء غير المستقرة هي المسيطرة في مختلف المناطق والفرصة سانحة لزخات من المطر في بعض المناطق خاصة في المناطق الساحلية والقريبة من السواحل والسفوح الغربية.

وتغطي السماء كميات من السحب المنخفضة والمتوسطة. ليلا تسود أجواء باردة.

بودكاست عرب 48


حوارات

حوار مع ميخائيل كريني | إغلاق "منفس" الرقابة القضائية وتشكل "طنجرة ضغط"
حوار مع ميخائيل كريني | إغلاق "منفس" الرقابة القضائية وتشكل "طنجرة ضغط"

2022-12-10

حوار | الفصل في التعليم شكل أساسا للتمييز وتكريس تفوق يهودي في الأكاديميا وسوق العمل
حوار | الفصل في التعليم شكل أساسا للتمييز وتكريس تفوق يهودي في الأكاديميا وسوق العمل

2022-12-03

حوار مع د. نبيه بشير: الصهيونية الدينية وإقامة "دولة الشريعة" بين النهر والبحر
حوار مع د. نبيه بشير: الصهيونية الدينية وإقامة "دولة الشريعة" بين النهر والبحر

2022-11-26

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

كفر كنا: إصابة خطيرة لفتى في جريمة طعن
كفر كنا: إصابة خطيرة لفتى في جريمة طعن

2022-12-17

حيفا: وقفة إسناد لمعتقلي هبة الكرامة والشرطة تعتقل عددا من المتظاهرين
حيفا: وقفة إسناد لمعتقلي هبة الكرامة والشرطة تعتقل عددا من المتظاهرين

2022-12-17

عائلة الأسير كريم يونس والحركة الأسيرة تستعد لاستقبال ابنها بعد 40 عاما بسجون الاحتلال
عائلة الأسير كريم يونس والحركة الأسيرة تستعد لاستقبال ابنها بعد 40 عاما بسجون الاحتلال

2022-12-17

الأكثر قراءة

مونديال قطر: ماذا قال مدرب المغرب قبيل مواجهة كرواتيا؟

مونديال قطر: ماذا قال مدرب المغرب قبيل مواجهة كرواتيا؟

2022-12-17
شعفاط: مصرع الشاب محمد بلال الترك بحادث طرق

شعفاط: مصرع الشاب محمد بلال الترك بحادث طرق

2022-12-17
ميسي على بعد خطوة من تحقيق كأس العالم وتحطيم أرقام أخرى

ميسي على بعد خطوة من تحقيق كأس العالم وتحطيم أرقام أخرى

2022-12-17
قبل نهائي مونديال قطر: سجل الأبطال منذ انطلاق البطولة

قبل نهائي مونديال قطر: سجل الأبطال منذ انطلاق البطولة

2022-12-17
الأردن: الأجهزة الأمنية تعتقل 44 متظاهرا ضد ارتفاع أسعار المحروقات

الأردن: الأجهزة الأمنية تعتقل 44 متظاهرا ضد ارتفاع أسعار المحروقات

2022-12-17