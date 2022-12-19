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حالة الطقس: أجواء غائمة وباردة

تاريخ النشر: 19/12/2022 - 07:06

حالة الطقس: أجواء غائمة وباردة
(Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، اليوم الإثنين. ويبقى الجو لطيفا في ساعات النهار والظهيرة بالخصوص.

بينما يتحول الطقس للبرودة في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر. وتغطي السماء كميات من السحب العالية والمتوسطة.

أما في يوم الثلاثاء، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة التي تبقى أعلى من المعدلات السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام.

وتسود أجواء مشمسة في أغلب الفترات مع بعض السحب العالية. ليلا تسود أجواء باردة.

وفي يوم الأربعاء، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة وتتأثر البلاد باضطرابات جوية ستؤدي إلى تساقط زخات من المطر في بعض المناطق في بعض الفترات.

وتسود خلال النهار أجواء غائمة، ليلا تسود أجواء باردة في كافة المناطق الجبلية مع فرصة لزخات مطرية.

في يوم الخميس، تبقى الأجواء غير المستقرة هي المسيطرة في مختلف المناطق والفرصة سانحة لزخات من المطر في بعض المناطق خاصة في المناطق الساحلية والقريبة من السواحل والسفوح الغربية.

وتغطي السماء كميات من السحب المنخفضة والمتوسطة. ليلا تسود أجواء باردة.

يوم الجمعة، تسود أجواء باردة في ساعات الصباح مع نشاط الرياح الشرقية الجافة.

ونهارا تكون أجواء مشمسة إلى غائمة مع برودة واضحة في المناطق الجبلية العالية والجبال الشرقية. ومع المساء يعود الجو باردا بشكل واضح.

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#حالة الطقس
#طقس فلسطين
#درجات الحرارة

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