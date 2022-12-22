حالة الطقس: أجواء غير مستقرة حتى الأحد

يتوقع الراصد الجوي أن تبقى الأجواء غير المستقرة هي المسيطرة، اليوم الخميس، في مختلف المناطق والفرصة سانحة لزخات من المطر في بعض المناطق خاصة في المناطق الساحلية والقريبة من السواحل والسفوح الغربية.

وتغطي السماء كميات من السحب المنخفضة والمتوسطة. ليلا تسود أجواء باردة.

يوم الجمعة، تسود أجواء باردة في ساعات الصباح مع نشاط الرياح الشرقية الجافة.

ونهارا تكون أجواء مشمسة إلى غائمة مع برودة واضحة في المناطق الجبلية العالية والجبال الشرقية. ومع المساء يعود الجو باردا بشكل واضح.

أما في يوم السبت، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. وتسود أجواء باردة في ساعات الصباح ومع النهار ترتفع الحرارة قليلا مع بقاء الجو بارا في الجبال العالية والمتوسطة.

وتسود خلال النهار أجواء غائمة. الرياح تكون شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

يوم الأحد، تسود أجواء مستقرة وباردة بشكل كبير في ساعات الصباح الباكر والفجر.

ومع ساعات النهار تسود أجواء باردة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة. بينما تغطي السماء كميات كمن السحب على ارتفاعات مختلفة. ليلا يصبح الجو باردا إلى شديد البرودة.