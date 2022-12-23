عرب ٤٨ يتجدد
  2. محليات
  3. حالة الطقس

حالة الطقس: أجواء غائمة وباردة

تاريخ النشر: 23/12/2022 - 04:49

حالة الطقس: أجواء غائمة وباردة
(عرب 48)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن تسود، اليوم الجمعة، أجواء باردة في ساعات الصباح مع نشاط الرياح الشرقية الجافة. ونهارا تكون أجواء مشمسة إلى غائمة مع برودة واضحة في المناطق الجبلية العالية والجبال الشرقية. ومع المساء يعود الجو باردا بشكل واضح.

السبت: يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. وتسود أجواء باردة في ساعات الصباح ومع النهار ترتفع الحرارة قليلا مع بقاء الجو بارا في الجبال العالية والمتوسطة. وتسود خلال النهار أجواء غائمة. الرياح تكون شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

الأحد: تسود أجواء مستقرة وباردة بشكل كبير في ساعات الصباح الباكر والفجر. ومع ساعات النهار تسود أجواء باردة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة. بينما تغطي السماء كميات كمن السحب على ارتفاعات مختلفة. ليلا يصبح الجو باردا إلى شديد البرودة.

الإثنين: يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارد نهارا وشديد البرودة في ساعات الليل والفجر خاصة في المناطق الجبلية. وتبقى الفرصة سانحة خلال ساعات النهار لزخات من المطر في معظم المناطق الشمالية والوسطى، لكن بشكل أضعف من اليوم السابق مع زخات غزيرة في بعض الفترات. ومن المتوقع أن تستمر الفرصة واردة حتى ساعات الليل.

الثلاثاء: يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا نسبيا إلى بارد. ويستقر الجو بشكل كامل في مختلف الأرجاء مع كميات من السحب العالية والمتوسطة. البرودة الأبرز ستكون في الفترة الصباحية والمسائية والليلية.

بودكاست عرب 48

#حالة الطقس
#طقس فلسطين
#حالة الطقس في فلسطين

حوارات

حوار مع ميخائيل كريني | إغلاق "منفس" الرقابة القضائية وتشكل "طنجرة ضغط"
حوار مع ميخائيل كريني | إغلاق "منفس" الرقابة القضائية وتشكل "طنجرة ضغط"

2022-12-10

حوار | الفصل في التعليم شكل أساسا للتمييز وتكريس تفوق يهودي في الأكاديميا وسوق العمل
حوار | الفصل في التعليم شكل أساسا للتمييز وتكريس تفوق يهودي في الأكاديميا وسوق العمل

2022-12-03

حوار مع د. نبيه بشير: الصهيونية الدينية وإقامة "دولة الشريعة" بين النهر والبحر
حوار مع د. نبيه بشير: الصهيونية الدينية وإقامة "دولة الشريعة" بين النهر والبحر

2022-11-26

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

قتيل برصاص الشرطة في كفر قاسم
قتيل برصاص الشرطة في كفر قاسم

2022-12-23

السلطات الإسرائيلية تمدد أمر منع الشيخ كمال خطيب من السفر لخارج البلاد
السلطات الإسرائيلية تمدد أمر منع الشيخ كمال خطيب من السفر لخارج البلاد

2022-12-23

جريمة ثانية خلال ساعات: مقتل شاب من أم الفحم بإطلاق نار قرب كفر قرع
جريمة ثانية خلال ساعات: مقتل شاب من أم الفحم بإطلاق نار قرب كفر قرع

2022-12-22

الأكثر قراءة

الأردن: فتاة (17 عاما) تقتل 3 من أسرتها بإطلاق نار في إربد

الأردن: فتاة (17 عاما) تقتل 3 من أسرتها بإطلاق نار في إربد

2022-12-22
أحمد دراغمة: الشهيد الذي حلم باحتراف كرة القدم عالميا

أحمد دراغمة: الشهيد الذي حلم باحتراف كرة القدم عالميا

2022-12-22
مقتل شاب من الناصرة في جريمة إطلاق نار بحيفا

مقتل شاب من الناصرة في جريمة إطلاق نار بحيفا

2022-12-22
الانقلاب الشتوي: المربعانية تبدأ اليوم وتستمر لغاية 31 كانون الثاني 2023

الانقلاب الشتوي: المربعانية تبدأ اليوم وتستمر لغاية 31 كانون الثاني 2023

2022-12-22
ائتلاف نتنياهو: سيطرة لبن غفير بالشاباك وترشح مدانين بالعنصرية للكنيست

ائتلاف نتنياهو: سيطرة لبن غفير بالشاباك وترشح مدانين بالعنصرية للكنيست

2022-12-22