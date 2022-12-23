حالة الطقس: أجواء غائمة وباردة

تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن تسود، اليوم الجمعة، أجواء باردة في ساعات الصباح مع نشاط الرياح الشرقية الجافة. ونهارا تكون أجواء مشمسة إلى غائمة مع برودة واضحة في المناطق الجبلية العالية والجبال الشرقية. ومع المساء يعود الجو باردا بشكل واضح.

السبت: يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. وتسود أجواء باردة في ساعات الصباح ومع النهار ترتفع الحرارة قليلا مع بقاء الجو بارا في الجبال العالية والمتوسطة. وتسود خلال النهار أجواء غائمة. الرياح تكون شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

الأحد: تسود أجواء مستقرة وباردة بشكل كبير في ساعات الصباح الباكر والفجر. ومع ساعات النهار تسود أجواء باردة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة. بينما تغطي السماء كميات كمن السحب على ارتفاعات مختلفة. ليلا يصبح الجو باردا إلى شديد البرودة.

الإثنين: يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارد نهارا وشديد البرودة في ساعات الليل والفجر خاصة في المناطق الجبلية. وتبقى الفرصة سانحة خلال ساعات النهار لزخات من المطر في معظم المناطق الشمالية والوسطى، لكن بشكل أضعف من اليوم السابق مع زخات غزيرة في بعض الفترات. ومن المتوقع أن تستمر الفرصة واردة حتى ساعات الليل.

الثلاثاء: يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا نسبيا إلى بارد. ويستقر الجو بشكل كامل في مختلف الأرجاء مع كميات من السحب العالية والمتوسطة. البرودة الأبرز ستكون في الفترة الصباحية والمسائية والليلية.