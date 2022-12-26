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حالة الطقس: ماطر وبارد

تاريخ النشر: 26/12/2022 - 06:14

حالة الطقس: ماطر وبارد
(Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

تتأثر البلاد بمنخفض جوي يتمركز قبالة سواحل لبنان.

ومن المتوقع أن تنتظم وتتحسن الفعالية الجوية المصاحبة للمنخفض الجوي وتساقط الأمطار في معظم المناطق الشمالية والوسطى من البلاد، وصولا إلى مناطق واسعة من جنوب البلاد.

ومن المتوقع أن يستمر سقوط الأمطار حتى ساعات المساء بشكل جيد ومن ثم تتراجع الحالة الجوية بشكل واضح ليلا وفجر غد الثلاثاء.

ويحذر الراصد الجوي من تشكل السيول والفيضانات في مناطق الأودية والمناطق المنخفضة خاصةً في المدن المنبسطة وقطاع غزة.

اليوم الإثنين، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارد نهارا وشديد البرودة في ساعات الليل والفجر خاصة في المناطق الجبلية.

وتبقى الفرصة سانحة خلال ساعات النهار لزخات من المطر في معظم المناطق الشمالية والوسطى لكن بشكل أضعف من اليوم السابق مع زخات غزيرة في بعض الفترات.

ومن المتوقع أن تستمر الفرصة واردة حتى ساعات الليل.

أما في يوم الثلاثاء، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا نسبيا إلى بارد. وتبقى الفرصة سانحة لسقوط زخات من المطر في الفترة الصباحية.

ويستقر الجو بشكل كامل في مختلف الأرجاء مع كميات من السحب العالية والمتوسطة. البرودة الأبرز ستكون في الفترة الصباحية والمسائية والليلية.

يوم الأربعاء، تسود أجواء باردة جدا في ساعات الصباح الباكر. ونهارا يسود جو بارد خاصة مع نشاط الرياح الشرقية. ويكون الجو مستقرا تماما.

في المساء يعود الجو للبرودة الشديدة خاصة في المناطق الجبلية العالية والمنطق السهلية المكشوفة والمناطق الشرقية.

يوم الخميس، يبقى الجو مستقرا ومشمسا إلى حد كبير. لكن في ساعات الصباح والمساء يصبح الجو باردا بشكل كبير.

نهارا يبقى الجو مائلا للبرودة خاصة في المناطق الشرقية والجبلية والسهلية المكشوفة نتيجة تدفق الرياح الشرقية الجافة.

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