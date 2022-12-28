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حالة الطقس: بارد وجاف حتى نهاية الأسبوع

تاريخ النشر: 28/12/2022 - 06:11

حالة الطقس: بارد وجاف حتى نهاية الأسبوع
(Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

يتوقع الراصد الجوي أن تسود أجواء باردة جدا، اليوم الأربعاء، خاصة في ساعات الصباح الباكر. ونهارا يسود جو بارد خاصة مع نشاط الرياح الشرقية. ويكون الجو مستقرا تماما.

في المساء يعود الجو للبرودة الشديدة خاصة في المناطق الجبلية العالية والمنطق السهلية المكشوفة والمناطق الشرقية.

يوم الخميس، يبقى الجو مستقرا ومشمسا إلى حد كبير. لكن في ساعات الصباح والمساء يصبح الجو باردا بشكل كبير.

نهارا يبقى الجو مائلا للبرودة خاصة في المناطق الشرقية والجبلية والسهلية المكشوفة نتيجة تدفق الرياح الشرقية الجافة.

ومن المتوقع أن يسود جو مستقر وبارد وجاف نهاية الأسبوع الحالي وتصبح الليالي باردة جد.

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