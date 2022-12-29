عرب ٤٨ يتجدد
  2. محليات
  3. حالة الطقس

حالة الطقس: أجواء باردة ورياح شرقية حتى الإثنين

تاريخ النشر: 29/12/2022 - 06:21

حالة الطقس: أجواء باردة ورياح شرقية حتى الإثنين
(Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

يتوقع الراصد الجوي أن يبقى الجو، اليوم الخميس، مستقرا ومشمسا إلى حد كبير. لكن في ساعات الصباح والمساء يصبح الجو باردا بشكل كبير.

نهارا يبقى الجو مائلا للبرودة خاصة في المناطق الشرقية والجبلية والسهلية المكشوفة نتيجة تدفق الرياح الشرقية الجافة.

ومن المتوقع أن يسود جو مستقر وبارد وجاف نهاية الأسبوع الحالي وتصبح الليالي باردة جد.

في يوم الجمعة، يسود خلال الصباح جو بارد بشكل كبير، ونهارا يبقى الجو باردا بحدة أقل مع سطوع الشمس.

وتبقى الرياح الشرقية تسرح وتمرح بطول البلاد وعرضها خاصة المناطق الشرقية. مع الليل يصبح الجو أكثر برودة.

يوم السبت، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة ويبقى الجو الجاف هو المسيطر على البلاد مع جو شديد البرودة في ساعات الصباح والمساء والليل.

بينما تسود أجواء أقل برودة في ساعات النهار والظهيرة بشكل خاص. الرياح الشرقية هي المسيطرة وتنشط في بعض الفترات.

وفي يوم الأحد، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة بحيث تبقى الأجواء صافية وباردة في الوقت ذاته.

وتزداد البرودة بشكل أكبر في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر مع تدن كبير في درجات الحرارة وفرصة قائمة لتشكل الصقيع في المناطق الشرقية من البلاد.

الرياح تكون شرقية نشطة السرعة في بعض الفترات.

أما في يوم الإثنين، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا جدا في ساعات الصباح والليل.

ومع ساعات النهار تسود أجواء باردة نسبيا إلى باردة خاصة في الجبال. الرياح تكون شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

بودكاست عرب 48

#حالة الطقس
#طقس فلسطين
#درجات الحرارة
#أجواء باردة
#رياح شرقية

حوارات

حوار مع المحامية سوسن زهر | طرد الحموري حلقة إضافية من مسلسل إبعاد المقدسيين
حوار مع المحامية سوسن زهر | طرد الحموري حلقة إضافية من مسلسل إبعاد المقدسيين

2022-12-24

حوار مع ميخائيل كريني | إغلاق "منفس" الرقابة القضائية وتشكل "طنجرة ضغط"
حوار مع ميخائيل كريني | إغلاق "منفس" الرقابة القضائية وتشكل "طنجرة ضغط"

2022-12-10

حوار | الفصل في التعليم شكل أساسا للتمييز وتكريس تفوق يهودي في الأكاديميا وسوق العمل
حوار | الفصل في التعليم شكل أساسا للتمييز وتكريس تفوق يهودي في الأكاديميا وسوق العمل

2022-12-03

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

اعتقال 3 مشتبهين من وادي عارة بخطف شخص من الضفة
اعتقال 3 مشتبهين من وادي عارة بخطف شخص من الضفة

2022-12-28

ضحية الاعتداء الإرهابي في بات يام، سعيد موسى: قتلوني مرتين
ضحية الاعتداء الإرهابي في بات يام، سعيد موسى: قتلوني مرتين

2022-12-28

98 حالة وفاة لأطفال نصفهم من العرب بحوادث غير متعمدة عام 2022
98 حالة وفاة لأطفال نصفهم من العرب بحوادث غير متعمدة عام 2022

2022-12-28

الأكثر قراءة

مصرع شخص جراء حريق بسبب سيجارة مشتعلة في مستشفى

مصرع شخص جراء حريق بسبب سيجارة مشتعلة في مستشفى "سوروكا"

2022-12-28
حالة الطقس: بارد وجاف حتى نهاية الأسبوع

حالة الطقس: بارد وجاف حتى نهاية الأسبوع

2022-12-28
اعتقالات بالضفة واشتباكات بالأمعري وجنين

اعتقالات بالضفة واشتباكات بالأمعري وجنين

2022-12-28
بطولة إسبانيا: ريال مدريد وبرشلونة يستأنفان صراع اللقب باختبارين سهلين

بطولة إسبانيا: ريال مدريد وبرشلونة يستأنفان صراع اللقب باختبارين سهلين

2022-12-28
أميركا قد تفرض قيود كورونا على القادمين من الصين

أميركا قد تفرض قيود كورونا على القادمين من الصين

2022-12-28