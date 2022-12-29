حالة الطقس: أجواء باردة ورياح شرقية حتى الإثنين

يتوقع الراصد الجوي أن يبقى الجو، اليوم الخميس، مستقرا ومشمسا إلى حد كبير. لكن في ساعات الصباح والمساء يصبح الجو باردا بشكل كبير.

نهارا يبقى الجو مائلا للبرودة خاصة في المناطق الشرقية والجبلية والسهلية المكشوفة نتيجة تدفق الرياح الشرقية الجافة.

ومن المتوقع أن يسود جو مستقر وبارد وجاف نهاية الأسبوع الحالي وتصبح الليالي باردة جد.

في يوم الجمعة، يسود خلال الصباح جو بارد بشكل كبير، ونهارا يبقى الجو باردا بحدة أقل مع سطوع الشمس.

وتبقى الرياح الشرقية تسرح وتمرح بطول البلاد وعرضها خاصة المناطق الشرقية. مع الليل يصبح الجو أكثر برودة.

يوم السبت، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة ويبقى الجو الجاف هو المسيطر على البلاد مع جو شديد البرودة في ساعات الصباح والمساء والليل.

بينما تسود أجواء أقل برودة في ساعات النهار والظهيرة بشكل خاص. الرياح الشرقية هي المسيطرة وتنشط في بعض الفترات.

وفي يوم الأحد، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة بحيث تبقى الأجواء صافية وباردة في الوقت ذاته.

وتزداد البرودة بشكل أكبر في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر مع تدن كبير في درجات الحرارة وفرصة قائمة لتشكل الصقيع في المناطق الشرقية من البلاد.

الرياح تكون شرقية نشطة السرعة في بعض الفترات.

أما في يوم الإثنين، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا جدا في ساعات الصباح والليل.

ومع ساعات النهار تسود أجواء باردة نسبيا إلى باردة خاصة في الجبال. الرياح تكون شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا.