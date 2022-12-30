حالة الطقس: انحباس المطر في ظل أجواء شديدة البرودة

تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يسود خلال صباح اليوم، الجمعة، جو بارد بشكل كبير، ونهارا يبقى الجو باردا بحدة أقل مع سطوع الشمس. وتبقى الرياح الشرقية خاصة في المناطق الشرقية من البلاد. ويصبح الجو في الليل أكثر برودة.

السبت: لن يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة ويبقى الجو الجاف هو المسيطر على البلاد مع جو شديد البرودة في ساعات الصباح والمساء والليل. بينما تسود أجواء أقل برودة في ساعات النهار والظهيرة بشكل خاص. وتبقى الرياح الشرقية هي المسيطرة وتنشط في بعض الفترات.

الأحد: لن يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة بحيث تبقى الأجواء صافية وباردة في الوقت ذاته. وتزداد البرودة بشكل أكبر في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر مع تدن كبير في درجات الحرارة وفرصة قائمة لتشكل الصقيع في المناطق الشرقية من البلاد. وتكون الرياح شرقية نشطة السرعة في بعض الفترات.

الإثنين: يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا جدا في ساعات الصباح والليل. ومع ساعات النهار تسود أجواء باردة نسبيا إلى باردة خاصة في الجبال. وتكون الرياح شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

الثلاثاء: يطرأ ارتفاع طفيف للغاية على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا جدا في ساعات الصباح وباردا في ساعات النهار مع بعض السحب على ارتفاعات مختلفة. وتبقى الرياح الشرقية تساهم في نسب عالية من الجفاف في الجو. ويكون الجو في الليل باردا جدا.

يشار إلى انحباس المطر في هذه الأيام واشتداد البرد، وخصوصا في المناطق المرتفعة.