عرب ٤٨ يتجدد
  2. محليات
  3. حالة الطقس

حالة الطقس: برد ولا مطر بالأفق

تاريخ النشر: 31/12/2022 - 07:14

حالة الطقس: برد ولا مطر بالأفق
عائلة تلتقط صورة بالقرب من شجرة الميلاد في الناصرة (Gettyimages)
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

يكون الجو، اليوم السبت، غائما جزئيا إلى صاف ويكون باردا نهارا خاصة في المناطق الجبلية ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة منذ أمس، والرياح شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو صافيا وباردا إلى شديد البرودة، والرياح شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأحد: لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة بحيث يبقى الجو صافيا إلى غائم جزئي نهارا ويكون باردا في الوقت ذاته. في حين تزداد البرودة بشكل لأكبر في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر مع تدنٍ كبير في درجات الحرارة وفرصة فائمة لتشكل الصقيع في المناطق الشرقية من البلاد. الرياح تكون شرقية نشطة السرعة في بعض الفترات.

الإثنين: يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا جدا في ساعات الصباح والليل. ومع ساعات النهار تسود أجواء باردة نسبيا إلى باردة خاصة في الجبال. الرياح تكون شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

بودكاست عرب 48

#حالة الطقس
#طقس فلسطين

حوارات

حوار مع المحامية سوسن زهر | طرد الحموري حلقة إضافية من مسلسل إبعاد المقدسيين
حوار مع المحامية سوسن زهر | طرد الحموري حلقة إضافية من مسلسل إبعاد المقدسيين

2022-12-24

حوار مع ميخائيل كريني | إغلاق "منفس" الرقابة القضائية وتشكل "طنجرة ضغط"
حوار مع ميخائيل كريني | إغلاق "منفس" الرقابة القضائية وتشكل "طنجرة ضغط"

2022-12-10

حوار | الفصل في التعليم شكل أساسا للتمييز وتكريس تفوق يهودي في الأكاديميا وسوق العمل
حوار | الفصل في التعليم شكل أساسا للتمييز وتكريس تفوق يهودي في الأكاديميا وسوق العمل

2022-12-03

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

نحف: إصابة شخص بجراح إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار
نحف: إصابة شخص بجراح إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار

2022-12-31

عسفيا: 6 إصابات بينها اثنتان بحالة خطيرة في حادث طرق
عسفيا: 6 إصابات بينها اثنتان بحالة خطيرة في حادث طرق

2022-12-30

قرية الجش... من ميلاد الحُدود والحِداد
قرية الجش... من ميلاد الحُدود والحِداد

2022-12-30

الأكثر قراءة

قتيل بجريمة إطلاق نار في باقة الغربية

قتيل بجريمة إطلاق نار في باقة الغربية

2022-12-30
حالة الطقس: انحباس المطر في ظل أجواء شديدة البرودة

حالة الطقس: انحباس المطر في ظل أجواء شديدة البرودة

2022-12-30
نابلس: اعتقال شاب و35 إصابة في اقتحام قوات الاحتلال

نابلس: اعتقال شاب و35 إصابة في اقتحام قوات الاحتلال

2022-12-30
ديرمر وزير خارجية نتنياهو الحقيقي لشؤون إيران وأميركا والسعودية

ديرمر وزير خارجية نتنياهو الحقيقي لشؤون إيران وأميركا والسعودية

2022-12-30
عرعرة: مصرع رجل نتيجة حريق

عرعرة: مصرع رجل نتيجة حريق

2022-12-30