حالة الطقس: برد ولا مطر بالأفق

يكون الجو، اليوم السبت، غائما جزئيا إلى صاف ويكون باردا نهارا خاصة في المناطق الجبلية ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة منذ أمس، والرياح شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو صافيا وباردا إلى شديد البرودة، والرياح شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأحد: لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة بحيث يبقى الجو صافيا إلى غائم جزئي نهارا ويكون باردا في الوقت ذاته. في حين تزداد البرودة بشكل لأكبر في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر مع تدنٍ كبير في درجات الحرارة وفرصة فائمة لتشكل الصقيع في المناطق الشرقية من البلاد. الرياح تكون شرقية نشطة السرعة في بعض الفترات.

الإثنين: يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا جدا في ساعات الصباح والليل. ومع ساعات النهار تسود أجواء باردة نسبيا إلى باردة خاصة في الجبال. الرياح تكون شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا.