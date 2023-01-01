حالة الطقس: بارد ورياح شرقية جافة

يتوقع الراصد الجوي ألا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، اليوم الأحد، بحيث يبقى الجو صافيا إلى غائم جزئي نهارا ويكون باردا في الوقت ذاته.

في حين تزداد البرودة بشكل لأكبر في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر مع تدن كبير في درجات الحرارة وفرصة قائمة لتشكل الصقيع في المناطق الشرقية من البلاد. الرياح تكون شرقية نشطة السرعة في بعض الفترات.

أما في يوم الإثنين، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا جدا في ساعات الصباح والليل.

ومع ساعات النهار تسود أجواء باردة نسبيا إلى باردة خاصة في الجبال. الرياح تكون شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وفي يوم الثلاثاء، يطرأ ارتفاع طفيف للغاية على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا جدا في ساعات الصباح وباردا في ساعات النهار مع بعض السحب على ارتفاعات مختلفة.

وتبقى الرياح الشرقية تساهم في نسب عالية من الجفاف في الجو. ليلا يعود الجو باردا جدا.

في يوم الأربعاء، تتأثر البلاد بحالة من الاضطرابات الجوية. ولن يطرأ أي تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا نسبيا إلى بارد.

وتغطي السماء كميات كبيرة من السحب على ارتفاعات منخفضة ومتوسطة. وتتهيأ الفرصة لسقوط زخات من المطر في بعض المناطق. الرياح تكون شمالية.