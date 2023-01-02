حالة الطقس: غائم وبارد

يكون الجو اليوم، الإثنين، غائماً جزئياً إلى غائم مغبرا أحيانا وباردا نهارا خاصة في المناطق الجبلية، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق الجنوبية والشرقية، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة، يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وبارداً الى شديد البرودة، والرياح شرقية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا، الثلاثاء، تتأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي لذا يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم، مغبرا أحيانا وباردا خاصة في المناطق الجبلية، واعتبارا من ساعات الظهيرة يتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وبعد غد، الأربعاء، يستمر تأثر البلاد بحالة عدم الاستقرار الجوي لذا يكون الجو غائماً جزئياً وباردا نهارا خاصة في المناطق الجبلية ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.