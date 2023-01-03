حالة الطقس: أجواء متقلبة ورياح شرقية

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ ارتفاع طفيف للغاية على درجات الحرارة، اليوم الثلاثاء، مع بقاء الجو باردا جدا في ساعات الصباح وباردا في ساعات النهار مع بعض السحب على ارتفاعات مختلفة.

وتبقى الرياح الشرقية تساهم في نسب عالية من الجفاف في الجو. ليلا يعود الجو باردا جدا.

في يوم الأربعاء، تتأثر البلاد بحالة من الاضطرابات الجوية. ولن يطرأ أي تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا نسبيا إلى بارد.

وتغطي السماء كميات كبيرة من السحب على ارتفاعات منخفضة ومتوسطة. وتتهيأ الفرصة لسقوط زخات من المطر في بعض المناطق. الرياح تكون شمالية.

أما في يوم الخميس، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة التي تكون ضمن المعدلات السنوية العامة لشهر كانون الثاني.

وتغطي السماء كميات كبيرة من السحب العالية والمتوسطة. وتسود أجواء باردة نهارا وباردة جدا في ساعات الليل. الرياح تكون غربية إلى شمالية غربية.

في يوم الجمعة، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة. لكن ونتيجة حالة من الاضطرابات الجوية تتساقط زخات من المطر في مناطق مختلفة من البلاد على فترات.

ويبقى الجو باردا نسبيا إلى بارد نهارا بينما يميل الجو للبرودة العالية ليلا. الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية.