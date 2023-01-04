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حالة الطقس: بارد وأمطار متفرقة

تاريخ النشر: 04/01/2023 - 06:17

حالة الطقس: بارد وأمطار متفرقة
(Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

تتأثر البلاد بحالة من الاضطرابات الجوية. ويتوقع الراصد الجوي ألا يطرأ أي تغير يذكر على درجات الحرارة، اليوم الأربعاء، مع بقاء الجو باردا نسبيا إلى بارد.

وتغطي السماء كميات كبيرة من السحب على ارتفاعات منخفضة ومتوسطة. وتتهيأ الفرصة لسقوط زخات من المطر في بعض المناطق. الرياح تكون شمالية.

في يوم الخميس، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة التي تكون ضمن المعدلات السنوية العامة لشهر كانون الثاني.

وتغطي السماء كميات كبيرة من السحب العالية والمتوسطة. وتسود أجواء باردة نهارا وباردة جدا في ساعات الليل. الرياح تكون غربية إلى شمالية غربية.

يوم الجمعة، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة. لكن ونتيجة حالة من الاضطرابات الجوية تتساقط زخات من المطر في مناطق مختلفة من البلاد على فترات.

ويبقى الجو باردا نسبيا إلى بارد نهارا بينما يميل الجو للبرودة العالية ليلا. الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية.

ويكون الجو، يوم السبت، غائما جزئيا، وباردا نهارا، خاصة في المناطق الجبلية، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة.

وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق.

الرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

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#حالة الطقس
#طقس فلسطين
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