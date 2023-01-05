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حالة الطقس: أجواء متقلبة خلال نهاية الأسبوع

تاريخ النشر: 05/01/2023 - 06:40

حالة الطقس: أجواء متقلبة خلال نهاية الأسبوع
(Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، اليوم الخميس، التي تكون ضمن المعدلات السنوية العامة لشهر كانون الثاني.

وتغطي السماء كميات كبيرة من السحب العالية والمتوسطة. وتسود أجواء باردة نهارا وباردة جدا في ساعات الليل. الرياح تكون غربية إلى شمالية غربية.

يوم الجمعة، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة. لكن ونتيجة حالة من الاضطرابات الجوية تتساقط زخات من المطر في مناطق مختلفة من البلاد على فترات.

ويبقى الجو باردا نسبيا إلى بارد نهارا بينما يميل الجو للبرودة العالية ليلا. الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية.

ويكون الجو، يوم السبت، غائما جزئيا، وباردا نهارا، خاصة في المناطق الجبلية، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة.

وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق.

الرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما في يوم الأحد، يطرأ ارتفاع طفيف للغاية على درجات الحرارة وتسود أجواء مشمسة إلى غائمة نهارا بارد جدا في ساعات الصباح والمساء والليل نتيجة الرياح الشرقية الجافة.

بودكاست عرب 48

#حالة الطقس
#طقس فلسطين
#درجات الحرارة
#أجواء باردة

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