حالة الطقس: أجواء بادرة وزخات متفرقة من المطر

تتوقع دائرة الأرصاد الجوية ألا يطرأ، اليوم الجمعة، أي تغير يذكر على درجات الحرارة، لكن نتيجة حالة من الاضطرابات الجوية تتساقط زخات من المطر في مناطق مختلفة من البلاد على فترات. ويبقى الجو باردا نسبيا إلى بارد نهارا بينما يميل الجو للبرودة العالية ليلا. وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية.

السبت: يكون الجو غائما جزئيا، وباردا نهارا، خاصة في المناطق الجبلية، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة. وتكون الفرصة مهيأة لهطول أمطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق. والرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

الأحد: يطرأ ارتفاع طفيف للغاية على درجات الحرارة وتسود أجواء مشمسة إلى غائمة نهارا بارد جدا في ساعات الصباح والمساء والليل نتيجة الرياح الشرقية الجافة.

الإثنين: لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى أعلى من معدلها السنوي بقليل ويبقى الجو غائما جزئيا مع احتمال أن تبقى قائمة لزخات محلية من المطر في بعض المناطق مع جو بارد نسبي. ويصبح الجو في الليل باردا إلى شديد البرودة.