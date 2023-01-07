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حالة الطقس: جو غائم جزئي مع فرصة لبعض زخات مطرية

تاريخ النشر: 07/01/2023 - 07:21

حالة الطقس: جو غائم جزئي مع فرصة لبعض زخات مطرية
يافا (Gettyimages)
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

لن يطرأ أي تغير يذكر، اليوم السبت، على درجات الحرارة التي تبقى تحوم حول المعدل السنوي العام لمثل هذا الوقت من السنة. في ساعات النهار يسود جو غائم جزئي مع فرصة لبعض الزخات المطرية. وتسود خلال الصباح والمساء والليل جو بارد إلى شديد البرودة.

الأحد: يطرأ ارتفاع طفيف للغاية على درجات الحرارة ويسود جو مشمس إلى غائم جزئي نهارا بارد جدا في ساعات الصباح والمساء والليل نتيجة الرياح الشرقية الجافة.

الأحد: لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى أعلى من معدلها السنوي بقليل ويبقى الجو غائما جزئيا مع احتمالية تبقى قائمة لزخات محلية من المطر في بعض المناطق مع جو بارد نسبي. ليلا يصبح الجو باردا إلى شديد البرودة.

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#حالة الطقس
#فلسطين

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