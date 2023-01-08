حالة الطقس: أجواء مشمسة وباردة

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ ارتفاع طفيف للغاية على درجات الحرارة، اليوم الأحد.

ويسود جو مشمس إلى غائم جزئي نهارا بارد جدا في ساعات الصباح والمساء والليل نتيجة الرياح الشرقية الجافة.

في يوم الإثنين، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى أعلى من معدلها السنوي بقليل.

ويبقى الجو غائما جزئيا مع احتمالية تبقى قائمة لزخات محلية من المطر في بعض المناطق مع جو بارد نسبي. ليلا يصبح الجو باردا إلى شديد البرودة.

يوم الثلاثاء، تبقى الحرارة دون تغير يذكر على درجات الحرارة.

وتكون الأجواء في ساعات النهار مشمسة ولطيفة نسبيا وقت الظهيرة.

بينما يكون الجو باردا نسبيا إلى بارد في ساعات المساء والليل.

الرياح تكون شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

يوم الأربعاء، تبقى درجات الحرارة تراوح مكانها بشكل عام وتسود خلال الصباح أجواء باردة.

ومع النهار تسود أجواء مستقرة قبل أن تختلف الأجواء في ساعات المساء والليل وتهيأ القرصة لسقوط زخات من المطر في بعض المناطق خاصة الشمالية والساحلية.

الرياح خلال النهار تكون شرقية ومع المساء تصبح جنوبية.

أما في يوم الخميس، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة ويسود جو غائم جزئي في مختلف المناطق.

ونتيجة حالة من الاضطرابات الجوية تتساقط الأمطار في مناطق مختلفة من شمال ووسط البلاد على فترات. مع ساعات الليل يصبح الجو باردا بشكل أكبر وتتساقط الأمطار في بعض الفترات.