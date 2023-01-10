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حالة الطقس: غائم وبارد

تاريخ النشر: 10/01/2023 - 06:18

حالة الطقس: غائم وبارد
(Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

يكون الجو اليوم، الثلاثاء، غائما جزئيا وباردا نهارا خاصة في المناطق الجبلية ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة يكون الجو غائما جزئيا وبارداً إلى شديد البرودة، والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا، الأربعاء، يكون الجو غائما جزئيا وباردا نهارا خاصة في المناطق الجبلية ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وبعد غد، الخميس، يكون الجو غائما جزئيا وباردا نهارا خاصة في المناطق الجبلية و يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة ويحتمل سقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق، والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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