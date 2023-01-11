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حالة الطقس: جو بارد ورياح شرقية

تاريخ النشر: 11/01/2023 - 06:27

حالة الطقس: جو بارد ورياح شرقية
(Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

يتوقع الراصد الجوي أن تبقى درجات الحرارة، اليوم الأربعاء، تراوح مكانها بشكل عام وتسود خلال الصباح أجواء باردة.

ومع النهار تسود أجواء مستقرة قبل أن تختلف الأجواء في ساعات المساء والليل وتهيأ القرصة لسقوط زخات من المطر في بعض المناطق خاصة الشمالية والساحلية. الرياح خلال النهار تكون شرقية ومع المساء تصبح جنوبية.

أما في يوم الخميس، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة ويسود جو غائم جزئي في مختلف المناطق.

ونتيجة حالة من الاضطرابات الجوية تتساقط الأمطار في مناطق مختلفة من شمال ووسط البلاد على فترات. مع ساعات الليل يصبح الجو باردا بشكل أكبر وتتساقط الأمطار في بعض الفترات.

وفي يوم الجمعة، تسود أجواء غائمة مع فرصة سانحة لزخات من المطر في بعض المناطق نهارا.

ويبقى الجو باردا في ساعات النهار وباردا جدا في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر. الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية.

في يوم السبت، يطرأ ارتفاع طفيف للغاية على درجات الحرارة وتكون الفرصة سانحة لزخات من المطر في بعض المناطق صباحا وفي ساعات النهار يبقى الجو باردا نسبيا وغائما جزئيا إلى غائم.

وفي ساعات الليل يزداد الجو برودة. الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية.

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#حالة الطقس
#طقس فلسطين
#درجات الحرارة

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