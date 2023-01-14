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حالة الطقس: جو بارد وماطر في أنحاء البلاد

تاريخ النشر: 14/01/2023 - 07:08

حالة الطقس: جو بارد وماطر في أنحاء البلاد
البحر هائج في غزّة (Gettyimages)
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

تتوقع دائرة الأرصاد الجوية، اليوم السبت، أن يطرأ ارتفاع طفيف للغاية على درجات الحرارة ووتكون الفرصة سانحة لزخات من المطر في بعض المناطق صباحا وفي ساعات النهار يبقى الجو باردا نسبيا وغائما جزئيا إلى غائم. وفي ساعات الليل يزداد الجو برودة. الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية.

يوم الأحد: لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة. وتبقى تراوح مكانها حول المعدل السنوي العام. وتغطي السماء كميات كبيرة من السحب مع فرصة لزخات متفرقة في بعض المناطق خاصة الساحلية منها. ليلا يصبح الجو أكثر برودة. الرياح تكون جنوبية غربية.

يوم الإثنين: يطرأ انخفاض طفيف للغاية على درجات الحرارة ويبقى الجو غائما جزئيا إلى غائم مع فرصة لزخات من المطري في بعض المناطق وخاصة الشمالية منها في حين تضعف فرص الأمطار كلما اتجهنا نحو شمال البلاد ووسطها نتيجة الرياح الجنوبية الحادة، مع بقاء الجو باردا في مختلف المناطق.

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#حالة الطقس
#طقس فلسطين

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