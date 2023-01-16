حالة الطقس: بارد وأمطار متفرقة

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ انخفاض طفيف للغاية على درجات الحرارة، اليوم الإثنين، ويبقى الجو غائما جزئيا إلى غائم مع فرصة لزخات من الأمطار في بعض المناطق وخاصة الشمالية منها.

وتضعف فرص الأمطار كلما اتجهنا نحو شمال البلاد ووسطها نتيجة الرياح الجنوبية الحادة، مع بقاء الجو باردا في مختلف المناطق.

الرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في يوم الثلاثاء، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة وتسود أجواء مشمسة إلى غائمة جزئية في ساعات النهار ويسود خلال وقت الظهيرة أجواء دافة نسبيا.

مع المساء تعود الأجواء لتصبح باردة جدا. وكذلك الحال مع ساعات الفجر والصباح الباكر.

الرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

لن يطرأ، يوم الأربعاء، تغير يذكر على درجات الحرارة. وتبقى الأجواء باردة بشكل كبير في ساعات الصباح.

وخلال النهار يسود جو مشمس إلى غائم جزئي ومائل للاعتدال في ساعات الظهيرة.

ومع المساء يعود الجو باردا. الرياح تكون شرقية إلى جنوبية شرقية.

في يوم الخميس، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة ويبقى الجو المستقر والمشمس بالعموم هو المسيطر على البلاد، مع جو بارد إلى شديد البرودة في ساعات الصباح والمساء والليل.

بينما تسود أجواء مائلة للدفء في ساعات النهار والظهيرة بشكل خاص. الرياح الشرقية هي المسيطرة وتنشط في بعض الفترات.