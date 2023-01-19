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حالة الطقس: جو مائل للدفء ورياح جافة حتى الإثنين

تاريخ النشر: 19/01/2023 - 06:10

حالة الطقس: جو مائل للدفء ورياح جافة حتى الإثنين
(Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، اليوم الخميس، ويبقى الجو المستقر والمشمس بالعموم هو المسيطر على البلاد، مع جو بارد إلى شديد البرودة في ساعات الصباح والمساء والليل.

بينما تسود أجواء مائلة للدفء في ساعات النهار والظهيرة بشكل خاص. الرياح الشرقية هي المسيطرة وتنشط في بعض الفترات.

يوم الجمعة، يبقى الجو مشمسا إلى غائم جزئي في ساعات النهار.

وتسود الأجواء الباردة في ساعات الصباح والمساء والليل مع عودة الرياح الشرقية الجافة والمزعجة.

وتسود أجواء دافئة نسبيا في فترة الظهيرة وتحت أشعة الشمس تحديدا.

وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وفي يوم السبت، تسود خلال النهار أجواء غائمة جزئيا دون أي تغير يذكر في درجات الحرارة التي تبقى أعلى من المعدل السنوي العام بقليل في ساعات النهار.

مع جو مائل للدفء إلى دافئ حتى في الجبال فما بالكم بالمناطق المنخفضة والغويرة والساحلية والسهلية. الرياح تكون شرقية.

يوم الأحد، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، بحيث تبقى أعلى من المعدل السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية.

ويبقى الجو جافا ومستقرا ومشمسا وباردا في ساعات الصباح والمساء والليل.

لكن الأجواء ستصبح دافئة نسبيا فترة الظهيرة. الرياح تكون شرقية إلى جنوبية شرقية.

وفي يوم الإثنين، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقاءها أعلى من المعدل السنوي العام بقليل.

ويستمر الجو مشمسا ومستقرا تماما نهارا مع نشاط في بعض الفترات للرياح الشرقية الجافة. ليلا تسود أجواء باردة.

بودكاست عرب 48

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