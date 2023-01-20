عرب ٤٨ يتجدد
  2. محليات
  3. حالة الطقس

حالة الطقس: دافئة نهارا وباردة ليلا

تاريخ النشر: 20/01/2023 - 05:44

حالة الطقس: دافئة نهارا وباردة ليلا
بحر عكا (عرب 48)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يبقى الجو، اليوم الجمعة، مشمسا إلى غائم جزئي في ساعات النهار. وتسود أجواء باردة في ساعات الصباح والمساء والليل مع عودة الرياح الشرقية الجافة والمزعجة. وتسود أجواء دافئة نسبيا في فترة الظهيرة وتحت أشعة الشمس تحديدا. وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

السبت: تسود خلال النهار أجواء غائمة جزئيا دون أي تغير يذكر في درجات الحرارة التي تبقى أعلى من المعدل السنوي العام بقليل في ساعات النهار. مع جو مائل للدفء إلى دافئ حتى في الجبال والمناطق المنخفضة والساحلية والسهلية. وتكون الرياح شرقية.

الأحد: لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، بحيث تبقى أعلى من المعدل السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية. ويبقى الجو جافا ومستقرا ومشمسا وباردا في ساعات الصباح والمساء والليل. لكن الأجواء ستصبح دافئة نسبيا فترة الظهيرة. وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية.

الإثنين: لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقاءها أعلى من المعدل السنوي العام بقليل. ويستمر الجو مشمسا ومستقرا تماما نهارا مع نشاط في بعض الفترات للرياح الشرقية الجافة. وتسود أجواء باردة ليلا.

بودكاست عرب 48

#طقس فلسطين
#حالة الطقس
#حالة الطقس في فلسطين

حوارات

حوار مع د. مرام مصاروة | التعليم في القدس والأسرلة الزاحفة
حوار مع د. مرام مصاروة | التعليم في القدس والأسرلة الزاحفة

2023-01-14

حوار مع د. أبو صالح | حكومة نتنياهو - بن غفير محصلة للشعور بالانتصار على الفلسطينيين
حوار مع د. أبو صالح | حكومة نتنياهو - بن غفير محصلة للشعور بالانتصار على الفلسطينيين

2023-01-07

حوار مع د. غانية ملحيس | في المأزق الفلسطيني والعربي الراهن
حوار مع د. غانية ملحيس | في المأزق الفلسطيني والعربي الراهن

2022-12-31

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

إغلاق ملف التحقيق في الاعتداء على إبراهيم سوري من يافا خلال هبة الكرامة
إغلاق ملف التحقيق في الاعتداء على إبراهيم سوري من يافا خلال هبة الكرامة

2023-01-19

إضرام النار في مدرسة التقوى برهط
إضرام النار في مدرسة التقوى برهط

2023-01-19

بعد 40 عاما من الأسر: ماهر يونس يعانق الحرية
بعد 40 عاما من الأسر: ماهر يونس يعانق الحرية

2023-01-19

الأكثر قراءة

شهيدان وإصابات إثر اقتحام الاحتلال مخيم جنين

شهيدان وإصابات إثر اقتحام الاحتلال مخيم جنين

2023-01-19
العراق: قتيل وعشرات المصابين إثر تدافع بمحيط ملعب نهائي

العراق: قتيل وعشرات المصابين إثر تدافع بمحيط ملعب نهائي "خليجي 25" في البصرة

2023-01-19
اعتقال شبان من كفر قاسم ويافا بشبهة محاولة اغتيال شخص بواسطة مسيرة متفجرة

اعتقال شبان من كفر قاسم ويافا بشبهة محاولة اغتيال شخص بواسطة مسيرة متفجرة

2023-01-19
حالة الطقس: جو مائل للدفء ورياح جافة حتى الإثنين

حالة الطقس: جو مائل للدفء ورياح جافة حتى الإثنين

2023-01-19
تقديرات في شاس: نتنياهو سيقيل درعي حتى مساء الجمعة

تقديرات في شاس: نتنياهو سيقيل درعي حتى مساء الجمعة

2023-01-19