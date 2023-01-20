حالة الطقس: دافئة نهارا وباردة ليلا

تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يبقى الجو، اليوم الجمعة، مشمسا إلى غائم جزئي في ساعات النهار. وتسود أجواء باردة في ساعات الصباح والمساء والليل مع عودة الرياح الشرقية الجافة والمزعجة. وتسود أجواء دافئة نسبيا في فترة الظهيرة وتحت أشعة الشمس تحديدا. وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

السبت: تسود خلال النهار أجواء غائمة جزئيا دون أي تغير يذكر في درجات الحرارة التي تبقى أعلى من المعدل السنوي العام بقليل في ساعات النهار. مع جو مائل للدفء إلى دافئ حتى في الجبال والمناطق المنخفضة والساحلية والسهلية. وتكون الرياح شرقية.

الأحد: لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، بحيث تبقى أعلى من المعدل السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية. ويبقى الجو جافا ومستقرا ومشمسا وباردا في ساعات الصباح والمساء والليل. لكن الأجواء ستصبح دافئة نسبيا فترة الظهيرة. وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية.

الإثنين: لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقاءها أعلى من المعدل السنوي العام بقليل. ويستمر الجو مشمسا ومستقرا تماما نهارا مع نشاط في بعض الفترات للرياح الشرقية الجافة. وتسود أجواء باردة ليلا.