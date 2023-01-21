حالة الطقس: درجات حرارة أعلى من المعدل وجو دافئ

تسود خلال نهار، اليوم السبت، أجواء غائمة جزئيا، دون أي تغيير يذكر في درجات الحرارة التي تبقى أعلى من المعدل السنوي العام بقليل في ساعات النهار، مع جو مائل للدفء إلى دافئ حتى في الجبال، فكم بالحري بالمناطق المنخفضة والغورية والساحلية والسهلية، الرياح تكون شرقية إلى جنوبية شرقية.

الأحد: لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، بحيث تبقى أعلى من المعدل السنوي العام بنحو ثلاثة درجات مئوية ويبقى الجو جافا ومستقرا ومشمسا وباردا في ساعات الصباح والمساء والليل. لكن الأجواء ستصبح دافئة نسبيا فترة الظهيرة، الرياح تكون شرقية إلى جنوبية شرقية.

الإثنين: لن يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل السنوي العام بقليل ويستمر الجو مشمسا ومستقرا تماما نهارا مع نشاط في بعض الفترات للرياح الشرقية الجافة. ليلا تسود أجواء باردة.