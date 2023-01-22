حالة الطقس: أجواء دافئة وجافة

يتوقع الراصد الجوي ألا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، اليوم الأحد، بحيث تبقى أعلى من المعدل السنوي العام بنحو 3درجات مئوية.

ويبقى الجو جافا ومستقرا ومشمسا وباردا في ساعات الصباح والمساء والليل. لكن الأجواء ستصبح دافئة نسبيا فترة الظهيرة، الرياح تكون شرقية إلى جنوبية شرقية.

يوم الإثنين، لن يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل السنوي العام بقليل.

ويستمر الجو مشمسا ومستقرا تماما نهارا مع نشاط في بعض الفترات للرياح الشرقية الجافة. ليلا تسود أجواء باردة.

في يوم الثلاثاء، تبقى الأجواء الجافة والمشمسة هي المسيطرة تماما على أجواء المنطقة دون تبدل يذكر على حركة درجات الحرارة.

ومع المساء يصبح الجو باردا بشكل لافت خاصة في فترة منتصف الليل والفجر الباكر. الرياح تكون شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة السرعة تنشط أحيانا.

أما في يوم الأربعاء، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة. ويبقى الجو مشمسا نهاراً مع نشاط خفيف للرياح الشرقية.

وتكون الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية. ليلا يعود الجو باردا في مختلف المناطق خاصة الجبلية.

يوم الخميس، تبقى الأجواء الدافئة والمعتدلة نسبيا والاستثنائية لمثل هذا الوقت من العام هي السائدة.

ويبقى الجو مشمساً معظم أوقات النهار. مع ساعات الليل يصبح الجو باردا. الرياح تكون شرقية إلى جنوبية شرقية.