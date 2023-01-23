حالة الطقس: استمرار انحباس الأمطار وأجواء دافئة

تتوقع دائرة الأرصاد الجوية في البلاد أن يستمر انحباس الأمطار خلال الأسبوع الجاري، دون الحصول على أي مؤشرات لهطول أمطار ما يشكل ضغطا كبيرا على الخزان الجوفي، ويفاقم مجموعة من الأزمات الزراعية والصحية.

اليوم الإثنين: لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل السنوي العام بقليل، ويستمر الجو مشمسا ومستقرا تماما نهارا مع نشاط في بعض الفترات للرياح الشرقية الجافة، وتسود أجواء باردة ليلا.

الثلاثاء: تبقى الأجواء الجافة والمشمسة مسيطرة تماما على أجواء المنطقة دون تغيير يذكر على درجات الحرارة، ومع المساء يصبح الجو باردا بشكل لافت، وتزداد برودة الطقس عند انتصاف الليل والفجر الباكر، وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة تنشط أحيانا.

الأربعاء: يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويبقى الجو مشمسا نهارا مع نشاط خفيف للرياح الشرقية، وتكون الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية، ويعود الجو باردا ليلا في مختلف المناطق خاصة الجبلية.

الخميس: تبقى الأجواء الدافئة والمعتدلة نسبيا والاستثنائية لمثل هذا الوقت من العام هي السائدة، ويبقى الجو مشمسا معظم أوقات النهار. مع ساعات الليل يصبح الجو باردا. الرياح تكون شرقية إلى جنوبية شرقية.

الجمعة: أجواء دافئة فوق العادة تسود في كافة المناطق وخاصة السهلية والساحلية نهارا، وتكون الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بنحو الخمسة درجات مئوية، ويسود جو حار نسبيا في الأغوار مع حرارة تصل إلى نهاية العشرينيات مئوية، ويعود الجو باردا خلال ساعات الليل.