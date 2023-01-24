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حالة الطقس: أجواء مشمسة وجافة حتى الجمعة

تاريخ النشر: 24/01/2023 - 05:55

حالة الطقس: أجواء مشمسة وجافة حتى الجمعة
(Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

يتوقع الراصد الجوي أن تبقى الأجواء الجافة والمشمسة هي المسيطرة تماما على أجواء المنطقة، اليوم الثلاثاء، دون تبدل يذكر على حركة درجات الحرارة.

ومع المساء يصبح الجو باردا بشكل لافت خاصة في فترة منتصف الليل والفجر الباكر. الرياح تكون شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة تنشط أحيانا.

أما في يوم الأربعاء، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة. ويبقى الجو مشمسا نهارا مع نشاط خفيف للرياح الشرقية.

وتكون الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية. ليلا يعود الجو باردا في مختلف المناطق خاصة الجبلية.

يوم الخميس، تبقى الأجواء الدافئة والمعتدلة نسبيا والاستثنائية لمثل هذا الوقت من العام هي السائدة.

ويبقى الجو مشمسا معظم أوقات النهار. مع ساعات الليل يصبح الجو باردا. الرياح تكون شرقية إلى جنوبية شرقية.

في يوم الجمعة، أجواء دافئة فوق العادة تسود في كافة المناطق وخاصة السهلية والساحلية نهارا، وتكون الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بنحو 5 درجات مئوية.

في الأغوار يسود جو حار نسبي مع حرارة تصل إلى نهاية العشرينيات مئوية. ليلا يعود الجو باردا.

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#طقس فلسطين
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#جاف
#رياح شرقية

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