حالة الطقس: أجواء متقلبة ورياح شرقية

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة. اليوم الأربعاء، ويبقى الجو مشمسا نهارا مع نشاط خفيف للرياح الشرقية.

وتكون الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية. ليلا يعود الجو باردا في مختلف المناطق خاصة الجبلية.

وفي يوم الخميس، تبقى الأجواء الدافئة والمعتدلة نسبيا والاستثنائية لمثل هذا الوقت من العام هي السائدة.

ويبقى الجو مشمسا معظم أوقات النهار. مع ساعات الليل يصبح الجو باردا. الرياح تكون شرقية إلى جنوبية شرقية.

في يوم الجمعة، أجواء دافئة فوق العادة تسود في كافة المناطق وخاصة السهلية والساحلية نهارا، وتكون الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بنحو 5 درجات مئوية.

في الأغوار يسود جو حار نسبي مع حرارة تصل إلى نهاية العشرينيات مئوية. ليلا يعود الجو باردا.

أما في يوم السبت، تسود أجواء غائمة جزئيا إلى غائمة في مختلف المناطق دون تغير يذكر على درجات الحرارة.

وتسود أجواء دافئة نسبيا إلى دافئة في ساعات النهار. ومع المساء والليل يسود جو بارد.

أما في يوم الأحد، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة.

ويكون الجو معتدلا نسبيا وغائما جزئيا في ساعات النهار ومائلا للبرودة إلى بارد في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر.

الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية.