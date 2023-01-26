عرب ٤٨ يتجدد
  2. محليات
  3. حالة الطقس

حالة الطقس: أجواء دافئة ومعتدلة حتى الأحد

تاريخ النشر: 26/01/2023 - 06:05

حالة الطقس: أجواء دافئة ومعتدلة حتى الأحد
(Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

يتوقع الراصد الجوي أن تبقى الأجواء الدافئة والمعتدلة نسبيا والاستثنائية لمثل هذا الوقت من العام هي السائدة، اليوم الخميس.

ويبقى الجو مشمسا معظم أوقات النهار. مع ساعات الليل يصبح الجو باردا. الرياح تكون شرقية إلى جنوبية شرقية.

يوم الجمعة، أجواء دافئة فوق العادة تسود في كافة المناطق وخاصة السهلية والساحلية نهارا، وتكون الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بنحو 5 درجات مئوية.

في الأغوار يسود جو حار نسبي مع حرارة تصل إلى نهاية العشرينيات مئوية. ليلا يعود الجو باردا.

في يوم السبت، تسود أجواء غائمة جزئيا إلى غائمة في مختلف المناطق دون تغير يذكر على درجات الحرارة.

وتسود أجواء دافئة نسبيا إلى دافئة في ساعات النهار. ومع المساء والليل يسود جو بارد.

يوم الأحد، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة.

ويكون الجو معتدلا نسبيا وغائما جزئيا في ساعات النهار ومائلا للبرودة إلى بارد في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر. الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية.

أما في يوم الإثنين، يطرأ خلال النهار انخفاض طفيف على درجات الحرارة وتتكاثر الغيوم بشكل تدريجي وتتهيأ الفرصة لسقوط زخات من المطر في مناطق مختلفة من شمال ووسط البلاد في بعض الفترات.

ليلا تتحسن فرصة تساقط سقوط الأمطار مع جو بارد. الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

بودكاست عرب 48

#حالة الطقس
#طقس فلسطين
#درجات الحرارة

حوارات

حوار | اعتقالات الأطفال الليلية.. وسيلة لزرع الرعب وترهيب الفلسطينيين
حوار | اعتقالات الأطفال الليلية.. وسيلة لزرع الرعب وترهيب الفلسطينيين

2023-01-21

حوار مع د. مرام مصاروة | التعليم في القدس والأسرلة الزاحفة
حوار مع د. مرام مصاروة | التعليم في القدس والأسرلة الزاحفة

2023-01-14

حوار مع د. أبو صالح | حكومة نتنياهو - بن غفير محصلة للشعور بالانتصار على الفلسطينيين
حوار مع د. أبو صالح | حكومة نتنياهو - بن غفير محصلة للشعور بالانتصار على الفلسطينيين

2023-01-07

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

إضراب في مجلس مجد الكروم احتجاجا على العنف
إضراب في مجلس مجد الكروم احتجاجا على العنف

2023-01-26

مشروع قانون الائتلاف الحكومي: "استهداف للعرب وتغاضٍ عن الزمرة المدانة بالإرهاب"
مشروع قانون الائتلاف الحكومي: "استهداف للعرب وتغاضٍ عن الزمرة المدانة بالإرهاب"

2023-01-25

طمرة: السجن 10 شهور للشاب صافي ذياب على خلفية هبة الكرامة
طمرة: السجن 10 شهور للشاب صافي ذياب على خلفية هبة الكرامة

2023-01-25

الأكثر قراءة

شهيدان برصاص الاحتلال في القدس والضفة

شهيدان برصاص الاحتلال في القدس والضفة

2023-01-25

"خطفتهم عصابات": فُقدان أثر 200 قاصر من طالبي اللجوء في بريطانيا

2023-01-25
الأردن طلب من إسرائيل بناء مئذنة خامسة بالأقصى

الأردن طلب من إسرائيل بناء مئذنة خامسة بالأقصى

2023-01-25
حالة الطقس: أجواء متقلبة ورياح شرقية

حالة الطقس: أجواء متقلبة ورياح شرقية

2023-01-25
خطة حكومة نتنياهو لتسريع وتيرة الاستيطان وتكريس الضم الفعلي

خطة حكومة نتنياهو لتسريع وتيرة الاستيطان وتكريس الضم الفعلي

2023-01-25