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حالة الطقس: أجواء دافئة نهاية الأسبوع

تاريخ النشر: 27/01/2023 - 05:08

حالة الطقس: أجواء دافئة نهاية الأسبوع
بحر عكا (عرب 48)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن تسود، اليوم الجمعة، أجواء دافئة فوق العادة في كافة المناطق وخاصة السهلية والساحلية نهارا، وتكون الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بنحو 5 درجات مئوية. وفي الأغوار يسود جو حار نسبي مع حرارة تصل إلى نهاية العشرينيات مئوية. وليلا يعود الجو باردا.

السبت: تسود أجواء غائمة جزئيا إلى غائمة في مختلف المناطق دون تغير يذكر على درجات الحرارة. وتسود أجواء دافئة نسبيا إلى دافئة في ساعات النهار. ومع المساء والليل يسود جو بارد.

الأحد: يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة. ويكون الجو معتدلا نسبيا وغائما جزئيا في ساعات النهار ومائلا للبرودة إلى بارد في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر. والرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية.

الإثنين: يطرأ خلال النهار انخفاض طفيف على درجات الحرارة وتتكاثر الغيوم بشكل تدريجي وتتهيأ الفرصة لسقوط زخات من المطر في مناطق مختلفة من شمال ووسط البلاد في بعض الفترات. وليلا تتحسن فرصة تساقط سقوط الأمطار مع جو بارد. والرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

الثلاثاء: يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتسود لأول مرة منذ أكثر من شهر أجواء باردة نهارا وتتساقط الأمطار في معظم المناطق الشمالية والوسطى من البلاد وقد تكون الأمطار غزيرة أحيانا ومصحوبة بالعواصف الرعدية. وليلا تسود أجواء أكثر برودة. والرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

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#حالة الطقس
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