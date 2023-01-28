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حالة الطقس: أجواء باردة تستبق هطول الأمطار

تاريخ النشر: 28/01/2023 - 05:46

حالة الطقس: أجواء باردة تستبق هطول الأمطار
توضيحية (Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن تسود، اليوم السبت، أجواء غائمة جزئيا إلى غائمة في مختلف المناطق دون تغير يذكر على درجات الحرارة. وتسود أجواء دافئة نسبيا إلى دافئة في ساعات النهار. ومع المساء والليل يسود جو بارد.

الأحد: يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة. ويكون الجو معتدلا نسبيا وغائما جزئيا في ساعات النهار ومائلا للبرودة إلى بارد في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر. والرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية.

الإثنين: يطرأ خلال النهار انخفاض طفيف على درجات الحرارة وتتكاثر الغيوم بشكل تدريجي وتتهيأ الفرصة لهطول زخات من المطر في مناطق مختلفة من شمال ووسط البلاد في بعض الفترات. وليلا تتحسن فرصة هطول الأمطار مع جو بارد. والرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

الثلاثاء: يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتسود لأول مرة منذ أكثر من شهر أجواء باردة نهارا وتهطل الأمطار في معظم المناطق الشمالية والوسطى من البلاد وقد تكون الأمطار غزيرة أحيانا ومصحوبة بالعواصف الرعدية. وليلا تسود أجواء أكثر برودة. والرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

الأربعاء: يتواصل هطول الأمطار بغزارة مصحوبة بعواصف رعدية في بعض الأحيان في معظم المناطق الشمالية والوسطى من البلاد. وليلا يشتد البرد، وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

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#حالة الطقس
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